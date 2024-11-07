الامارات | ماليزيا: وفاة شاب بانفجار شاحن هاتف في باص عمومي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

توفي شاب يبلغ من العمر 18 عامًا بعد تعرضه لصعقة كهربائية أثناء شحن هاتفه باستخدام مقبس في حافلة في ماليزيا.

ووفقًا للتقارير، سمع الركاب صراخ الضحية بعد لحظات من توصيل هاتفه بالشاحن الموجود في الحافلة. وذكرت شبكة آسيان نيوز أن محمد نور أسيماوي جاسمادي عُثر عليه ميتًا في حافلة سريعة في بينانغ سنترال مع علامات حروق على أصابعه يُعتقد أنها ناجمة عن صدمة كهربائية أثناء شحن هاتفه.

وتوصلت السلطات إلى الاستنتاج من كابل الشحن المنصهر والهاتف المحمول الساخن. واتصل الركاب الذين رأوا المادة الشبيهة بالرغوة تخرج من فم المراهق على الفور بخدمات الطوارئ، وأعلن المسعفون وفاة الضحية بعد وقت قصير من وصولهم إلى مكان الحادث. وأكد تشريح الجثة لاحقًا أن سبب الوفاة هو الصعق الكهربائي.

وقال وزير النقل الماليزي أنتوني لوك إن الوزارة ستشكل فرقة عمل خاصة للتحقيق في الحادث.

وقال في بيان، وفقًا لماليزيا الحرة اليوم، "إن وزارة النقل تتعامل مع حادث الصدمة الكهربائية هذا، الذي أسفر بشكل مأساوي عن وفاة مراهق أثناء شحن هاتفه في الحافلة السريعة، بأقصى قدر من الجدية".

وأضاف: "ستحقق فرقة العمل الخاصة في سبب الحادث للتأكد من عدم تكراره".