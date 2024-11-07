شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح فيلم السيرة الذاتية Michael من أبريل لـ أكتوبر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تأجيل طرح فيلم السيرة الذاتية Michael عن المغنى الأسطورى مايكل جاكسون إلى أواخر عام 2025، حيث كان من المقرر في الأصل طرح العمل الجديد الذى قامت بإنتاجه شركة Lionsgate، في أبريل 2025 في الولايات المتحدة.

ولكن أكدت شركة Lionsgate لموقع Deadline أنه تم تأجيل إصدار فيلم السيرة الذاتية الجديد ليتمكن من المشاركة في فترة الجوائز.

على أن يتم طرح فيلم Michael في 3 أكتوبر من العام المقبل 2025 في الولايات المتحدة، مع عدم الإعلان عن مواعيد العرض الأول العالمي بعد، ومن المقرر أن يتم توزيع فيلم مايكل عالميًا بواسطة Universal Pictures.

وكانت قد كشفت الشركة المنتجة لفيلم السيرة الذاتية الجديد Michael، عن أسطورة البوب مايكل جاكسون، عن معلومات جديدة حول العمل الجديد المنتظر، والذى سيقوم ببطولته الممثل الشاب جعفر جاكسون الذى سيقدم شخصية عمه.

سيحتوى فيلم Michael، على أكثر من 30 أغنية وسيعيد إنشاء العديد من العروض لها، بدءًا من العرض الكلاسيكي لجاكسون 5 لأغنية "ABC" على "American Bandstand".

سيقوم فيلم " Michael " الذى سيخرجه المخرج أنطوان فوكوا، بإلقاء نظرة شاملة على حياة الموسيقي، بما في ذلك العبء العاطفي الذي أحدثه كونه نجمًا على الرجل الخجول والشخصي الذي يقف وراء الحركة الأشهر moonwalk.