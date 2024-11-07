شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: المادة الفعالة لتطعيم الأنفلونزا تستمر فى الجسم حتى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن فاعلية تطعيم الأنفلونزا تستمر 6 شهور فقط وهو ما يتطلب التطعيم سنويا لتكوين الأجسام المضادة التى تواجة العدوى الفيروسية.

وأوضح الدكتور حسام حسنى، استشارى الصدر وأمين عام المجلس الصحى المصرى، أن لقاح الأنفلونزا هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من الأنفلونزا الموسمية بنسبة من 70 إلى 90% من الأنفلونزا الموسمية ويفضل الحصول على اللقاح سنويا لمطابقة سلالات الفيروس المتغير من عام لعام ونصح بضرورة الحصول على اللقاح منعا للمضاعفات.

وأضاف أن الخط الساخن 105 يعمل على مدار الساعة لتقديم كافة الاستفسارات والدعم اللازم للمواطنين حرصا على صحتهم وأوضح أن مراكز اللقاحات الخاصة بالمصل واللقاح منتشرة فى 27 محافظة وتقدم خدماتها للمواطنين بشكل منظم.

وتابع: "قد ينظر للإنفلونزا على أنها من الأمراض البسيطة والتى غالبا لا تحتاج لتدخلات طبية ولكن هناك حالات تزيد معها حدة الإصابة وشدتها، وقد يضطر المريض معها إلى دخول المستشفى، حيث أن مخاطرها فى هذه الظروف تهدد الحياة".