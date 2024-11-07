شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج الجديد لدعم الصادرات.. 2 مليار جنيه لدعم الشحن إلى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تتوزع المساندة التصديرية وفق البرنامج الجديد لدعم الصادرات وفقاً للقطاعات التصديرية المختلفة، حيث يحصل قطاع الصناعات النسيجية على دعم 4.06 مليار جنيه، والكيماويات 3.16 مليار جنيه، حاصلات زراعية 3.65 مليار جنيه، صناعات غذائية 3.89 مليار جنيه، صناعات هندسية وسيارات 3.13 مليار جنيه، صناعات مواد البناء 1.11 مليار جنيه، صناعة الطباعة والتغليف 0.940 مليار جنيه، صناعات طبية 0.330 مليار جنيه، صناعة الأثاث 0.130 مليار جنيه، صناعة أحذية ومنتجات جلدية 0.0017 مليار جنيه.

وحدد البرنامج الجديد لدعم الصادرات برنامج دعم الشحن إلي قارة أفريقيا 2 مليار جنيه، و250 مليون جنيه لدعم المعارض الخارجية وخصص البرنامج 350 مليون جنيه للشحن الجوي.

تجتمع المجالس التصديرية مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة المسودة الأولي لبرنامج دعم الصادرات للفترة من 1 مارس 2024 إلي 30 يونيو 2025.

وتبلغ تكلفة البرنامج الجديد لدعم الصادرات 23 مليار جنيها لعام مالي واحد خلال الفترة المذكورة، وتتوزع هذه المخصصات وفق القطاعات التصديرية المختلفة.

وتقدم المجالس التصديرية بعض التصورات والملاحظات على البرنامج خاصة لنسب الدعم المقررة، والتي جري مراجعتها وخفضها في بعض القطاعات التصديرية مما جعل المجالس التصديرية تطلب الاجتماع مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ومن بين البنود التي سيتم التناقش حولها هو تنازل المصدر عن 50% من حصيلته الدولارية كأحد الشروط للاستفادة من برنامج دعم الصادرات، وهو أحد البنود التي تطالب المجالس التصديرية تعديلها