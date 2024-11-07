شكرا لقرائتكم خبر عن متجهة إلى كوبا.. العاصفة "رافائيل" تتحول إلى إعصار من الفئة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة الاستوائية رافائيل اشتدت يوم الأربعاء، وتحولت إلى إعصار من الفئة الثالثة قبل ساعات فقط من وصولها إلى اليابسة في غرب كوبا.

فيما يحذر خبراء الأرصاد من أنها قد تكون مصحوبة بعواصف "تهدد الحياة"، ورياح وفيضانات مفاجئة. تعليق الدراسة والمواصلات وجرى إجلاء الآلاف من الأشخاص غرب الجزيرة كإجراء احترازي قبل أن يضرب إعصار رافائيل كوبا يوم الأربعاء، بعد أن أغرق جامايكا وجزر كايمان بالأمطار يوم الثلاثاء.

وجرى تعليق الدراسة والمواصلات العامة في أجزاء من الجزيرة، وأصدرت السلطات تحذيرًا بشأن حالة الطقس القادمة إلى غرب البلاد.

وشرع العمال في تأمين المباني وإزالة القمامة على طول ساحل هافانا استعدادًا للفيضانات.

وكان هذا خبر سيء آخر لكوبا، التي عانت انقطاع الكهرباء خلال تعافيها من إعصار آخر قبل أسبوعين، أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل في الجزء الشرقي من الجزيرة. حماية الأرواح والممتلكات وحذر المركز الوطني للأعاصير في ميامي من أن "الاستعدادات لحماية الأرواح والممتلكات يجب أن يجري إنهاؤها على وجه السرعة".

وأعلن المركز الوطني للأعاصير أن العاصفة تقع على بُعد نحو 60 ميلًا "95 كيلومترًا" جنوب شرق "جزيرة خوفينتود" أو "جزيرة الشباب"، ونحو 130 ميلًا "205 كيلومترات" جنوب شرق هافانا. السرعة القصوى للعاصفة وقال المركز إن السرعة القصوى للعاصفة بلغت 110 أميال في الساعة "175 كيلومترا في الساعة"، وكانت تتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 14 ميلًا في الساعة "22 كيلومترًا في الساعة".

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تقل شدة العاصفة لاحقًا فوق كوبا قبل أن تظهر جنوب شرقي خليج المكسيك كإعصار.