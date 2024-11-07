حميه: اتحاد النقل الجوي الدولي راسل مجلس الأمن في شأن حماية الطيران المدني

اكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه أن اتحاد النقل الجوي الدولي أرسل رسالة الى مجلس الأمن، عبر الممثلية الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة، تطرقت الى حماية الطيران المدني.
واشار الى تعميم الرسالة من رئيس مجلس الامن، على الدول الأعضاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الطيران المدني على مستوى العالم.
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