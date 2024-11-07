شكرا لقرائتكم خبر عن مستمرًا في حصد الأصوات.. ترامب يفوز بولاية ألاسكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولاية ألاسكا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويعزز هذا الفوز انتصار ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. هاريس تعترف بالهزيمة خلال أقرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في مكالمة هاتفية مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وهنأت هاريس في المكالمة الهاتفية الرئيس المنتخب على فوزه في الانتخابات وتحدثت عن أهمية تسليم السلطة سلميا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" وصحيفتا "وول ستريت جورنال" و "نيويورك تايمز" نقلا عن فريقها.

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