شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 5 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 من صباح يوم الخميس .

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط. أماكن انتشار الضباب المنطقة الشرقية: الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة .

مكة المكرمة: ميسان.

تبوك: أملج والوجه وضباء.

عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.