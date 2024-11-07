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حتى 8 صباحًا.. ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 5 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 5 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 من صباح يوم الخميس.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط.

أماكن انتشار الضباب

المنطقة الشرقية: الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.
مكة المكرمة: ميسان.
تبوك: أملج والوجه وضباء.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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