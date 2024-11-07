التأمت الهيئة العامة للكنيست تلتئم للتصديق على تعيين يسرائيل كاتس في منصب وزير الدفاع وغدعون ساعر في الخارجية.

وفي سياق متصل، تأتي إقالة غالانت في وقت يسعى ائتلاف حكومة نتانياهو إلى سن قانون تطالب به الأحزاب الحريدية، والذي لاقى معارضة أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، وبناء عليه طلب نتانياهو تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة الأربعاء.

وأعلن 10 أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، أنهم لن يؤيدوا "قانون الحضانات"، الذي يقضي بتمويل حكومي لحضانات حريدية، ويعتبر أنه قانون يدعم "تهرب" الحريديين من الخدمة العسكرية، وهو موضوع يعصف بالمؤسسة السياسية والمجتمع الإسرائيلي.

وتطرق غالانت إلى ذلك خلال زيارة قام بها الثلاثاء لتدريب وحدة "إيغوز" في شمال البلاد، بالقول "آمل أن أرى جنودا حريديين بين الفرق والوحدات المختلفة، لأنه علينا أن نتحمل العبء بشكل مشترك".