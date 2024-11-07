أفادت القناة ١٣ الإسرائيلية، بأن "وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اتصل بوزير الدفاع المقال يوآف غالانت وعبر له عن ذهوله من إقالته من منصبه"، لافتةً الى أن "غالانت استعرض أمام أوستن الأسباب التي دفعت نتانياهو إلى إقالته".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 الإسرائيلية: غالانت استعرض أمام أوستن الأسباب التي دفعت نتانياهو إلى إقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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