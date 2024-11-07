علمت قناة "الجديد" أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيتوجه يوم الاحد الى الرياض للمشاركة في ابقمة العربية الإسلامية" المقررة في 11 تشرين الثاني الحالي.
وقالت أوساط حكومية للجديد إن "ميقاتي سيطلب الدعم والعون للبنان من الدول المشاركة لمساعدته في الصمود في ظل النكبة التي نعيشها والابادة التي ينتهجها العدو الاسرائيلي بحق البشر والحجر والتراث والتاريخ، بالاضافة الى طلبه الضغط على دول القرار لوقف هذا العدوان ووضع حد للإبادة والمجازر".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": ميقاتي سيتوجه الأحد إلى الرياض وسيطلب الدعم للبنان من الدول المشاركة بالقمة العربية الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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