"الجديد": ميقاتي سيتوجه الأحد إلى الرياض وسيطلب الدعم للبنان من الدول المشاركة بالقمة العربية الإسلامية

علمت قناة "الجديد" أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيتوجه يوم الاحد الى الرياض للمشاركة في ابقمة العربية الإسلامية" المقررة في 11 تشرين الثاني الحالي.

وقالت أوساط حكومية للجديد إن "ميقاتي سيطلب الدعم والعون للبنان من الدول المشاركة لمساعدته في الصمود في ظل النكبة التي نعيشها والابادة التي ينتهجها العدو الاسرائيلي بحق البشر والحجر والتراث والتاريخ، بالاضافة الى طلبه الضغط على دول القرار لوقف هذا العدوان ووضع حد للإبادة والمجازر".