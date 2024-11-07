أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، بأن الشرطة الإسرائيلية دخلت كنيسة "الإيليونة" التي تديرها فرنسا في القدس. وفي هذا السياق، أوقفت الشرطة الفرنسية عنصرَين من الدرك الفرنسي.

كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: الشرطة الاسرائيلية تدخل كنيسة تديرها فرنسا في القدس وتوقف عنصرَين من الدرك الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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