صهر بري لخامنئي: أنت تريد انتصارا لمشروعك الفارسي لتفاوض على بقاء ما تبقى منه على حساب دماء اللبنانيين

توجّه صهر رئيس مجلس النواب نبيه بري، سامر كبارة، بتصريح إلى المرشد الإعلى في إيران السيد على خامنئي، وقال: "‏يا خامنئي، لقد تاجرت بأرواح اللبنانيين وممتلكاتهم وأرزاقهم، وأسلحتكم الفاشلة لم توقف مجازر العدو الصهيوني، ولم توقف تدمير الجنوب والضاحية وبعلبك، ولم تحمِ حتى من ناصرك. الجهاد في سبيل الله اجتهاد له توازناته العلمية والدينية والعسكرية، والمقاومة هي في الاقتصاد والقدرة المالية والثقافة والإبداع! ‎لبنان لن يكون سلعة تفاوض لبقاء نظام خارج التاريخ والحاضر والمستقبل".

وأضاف "من يقاتل في الجنوب يقاتل دفاعًا عن أرضه وعرضه، يقاتل دفاعًا عن كرامته وكرامة شعبه وليس عن مشروعك الفارسي وكرامة الإيرانيين! لبنان يريد وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، اما انت فتريد انتصارا لمشروعك الفارسي كي تفاوض على بقاء ما تبقى منه على حساب دماء اللبنانيين. كفى".