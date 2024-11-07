الخارجية الفرنسية: سنستدعي سفير إسرائيل لدى باريس بعد الإشكال الدبلوماسي في القدس

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، "أننا سنستدعي سفير إسرائيل لدى باريس بعد الإشكال الدبلوماسي في القدس".

وكان قد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، رفضه دخول كنيسة "الإيليونة" التي تديرها فرنسا في القدس بوجود الشرطة الإسرائيلية، حيث ندد بارو بـ"وضع غير مقبول"

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، بأن الشرطة الإسرائيلية دخلت كنيسة "الإيليونة" في القدس.

وفي هذا السياق، أوقفت الشرطة الفرنسية عنصرَين من الدرك الفرنسي.