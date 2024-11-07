مسؤول في إدارة بايدن: قلقون بشأن إقالة غالانت ولدينا الكثير من الأشياء التي يتعين علينا القيام بها بالشهرين المقبلين

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قوله: "قلقون بشأن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت لأنه شريك موثوق في حربي غزة ولبنان والتوتر مع إيران".

وأضاف "لا علاقات لنا بيسرائيل كاتس الذي عين خلفا لغالانت وقلقون من أن الأمر سيصبح أكثر صعوبة"، وتابع: "لدينا الكثير من الأشياء التي يتعين علينا القيام بها في الشهرين المقبلين".

وكشفت موقع أكسيوس عن مسؤولين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ إدارة بايدن أنه لا يخطط لتغييرات أوسع نطاقا لقادة الجيش والأمن والاستخبارات.