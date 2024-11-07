نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قوله: "قلقون بشأن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت لأنه شريك موثوق في حربي غزة ولبنان والتوتر مع إيران".
وأضاف "لا علاقات لنا بيسرائيل كاتس الذي عين خلفا لغالانت وقلقون من أن الأمر سيصبح أكثر صعوبة"، وتابع: "لدينا الكثير من الأشياء التي يتعين علينا القيام بها في الشهرين المقبلين".
وكشفت موقع أكسيوس عن مسؤولين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ إدارة بايدن أنه لا يخطط لتغييرات أوسع نطاقا لقادة الجيش والأمن والاستخبارات.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في إدارة بايدن: قلقون بشأن إقالة غالانت ولدينا الكثير من الأشياء التي يتعين علينا القيام بها بالشهرين المقبلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.