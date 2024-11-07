شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: البنك المركزي يقرر خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح البنك المركزي السعودي أنه بشأن معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس، ونظراً للتطورات العالمية، ووفقًا لهدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي، قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة.