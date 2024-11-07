الاقتصاد

عاجل: البنك المركزي يقرر خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أوضح البنك المركزي السعودي أنه بشأن معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس، ونظراً للتطورات العالمية، ووفقًا لهدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي، قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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