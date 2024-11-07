شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. ضباب على 8 مناطق في ساعات الصباح الباكر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 8 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 من صباح يوم الجمعة .

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط . أماكن انتشار الضباب المنطقة الشرقية: العبيلة والعديد وحرض وسلوى.

مكة المكرمة: الطائف.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب وبارق ورجال ألمع ومحايل.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.

الباحة: المندق والقرى والباحة وبلجرشي وبني حسن.

تبوك: الوجه وضباء وتيماء وتبوك.

الجوف: القريات وطبرجل.

الحدود الشمالية: طريف.