شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب رأس المال السوقي.. موقف البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات لدى إغلاق اليوم الخميس، في ختام تعاملات الأسبوع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 22 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 2.263 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 33.173 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق السندات/صفقات نقل ملكية.

فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 6 مليارات جنيه. ارتفاع المؤشر الرئيسي كما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72 % ليصل إلى مستوى 31267.47 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 8245.36 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا، الذي زاد بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 11504.66 نقاط.