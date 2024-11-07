شكرا لقرائتكم خبر عن سول.. مبتعث سعودي يحصد المركز الأول في مؤتمر دولي لعلاج الأوعية الدموية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق مبتعث مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، د. معزي العصيمي، استشاري مشارك الأشعة التداخلية، المركز الأول في "الندوة الحية الـ 18 للعلاج الوعائي الداخلي بتقنية الإرشاد الإشعاعي (IGET18)" بمدينة سول في كوريا 2024.

وقدّم د. معزي ورقة بحثية بعنوان "إعادة فتح الوريد المركزي لمريض بتشوهات خلقية" (Central Vein Recanalization in a Patient with Anatomic Variation)، ونجح في علاج مريض سبعيني يعاني انسدادًا بالأوردة الجوفية العليا باستخدام الأشعة التداخلية، دون تدخل جراحي.

وأسفر العلاج عن استعادة تدفق الدم الطبيعي وزوال الأعراض المصاحبة.

يُذكر أن العصيمي، مبتعث من مدينة الملك سعود الطبية للحصول على زمالة تخصص الأشعة التداخلية للجسم من مستشفى Severance Hospital بكوريا.