"القسام": إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح باستهدافها بعبوة بعد دخولها مبنى بمحيط مستشفى كمال عدوان

أعلنت كنائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن "إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح باستهدافها بعبوة رعدية بعد دخولها مبنى في محيط مستشفى كمال عدوان".

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