غالانت متحدثا لأهالي الأسرى الإسرائيليين: لا يوجد سبب لعدم التوصل إلى صفقة والظروف مهيأة

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت، متحدثا لأهالي الأسرى الإسرائيليين، الى أن "الاعتبارات ضد إنجاز صفقة ليست عسكرية، ولا يوجد سبب لعدم التوصل إلى صفقة والظروف مهيأة".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "عائلات الأسرى ومتضامنين معهم يغلقون مدخل مقر الحكومة الإسرائيلية بالقدس الغربية".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.

وسبق وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلا عن مصدر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يسعى إلى "تحرير الأسرى أو إنهاء الحرب بل لإبقاء حكومته والابتعاد عن التحقيق"، مضيفا: "نتانياهو يخشى أن تؤدي صفقة الأسرى إلى مطالبات بإجراء انتخابات وتشكيل لجنة تحقيق".

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصدر استخباراتي، قوله إن "هناك مجموعة تتآمر وتزيف الوثائق وتنشر معلومات مضللة لإفشال صفقة الأسرى".