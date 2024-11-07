شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يشارك في ملتقى بيبان بالسعودية لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية التنسيق مع الدول العربية وتبادل الخبرات فيما يتعلق بدعم قطاع المشروعات الصغيرة لما تقوم به من دور هام في توفير فرص عمل مما ينعكس إيجابا على تحسين المستويات الاقتصادية لأصحاب هذه المشروعات ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن الشباب بمختلف الدول العربية يمتلكون من المهارات والقدرات الإبداعية ما يؤهلهم للمشاركة بفاعلية في بناء اقتصادات دولهم والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز نيابة عن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في منتدى بيبان بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية والذي تقوم بتنظيمه مؤسسة "منشآت - الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"

وأكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تعزيز التعاون مع مختلف الدول العربية والإقليمية والمشاركة في مختلف المناسبات المعنية ببيئة المشروعات الصغيرة، لتبادل ونقل والخبرات بما يساهم في تعزيز التبادل البيني التجاري وتحقيق التكامل الاقتصادي. وأضاف رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على فتح آفاق تسويقية كبيرة لأصحاب المشروعات برفع جودة منتجاتهم وتأهيلها للتصدير خاصة وأن تلك المنتجات تلقى قبولا في الخارج خاصة المنتجات اليدوية والتراثية، مشيرا إلى السعي أيضا لتعزيز التبادل التجاري مع المملكة في ملف الامتياز التجاري.

وشارك عباس في أحد الجلسات الحوارية بعنوان " إطلاق العنان للإمكانات - دور الشراكات الاستراتيجية " استعرض فيها آليات عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما يواجهه من تحديات مشتركة والحلول المقترحة لمواجهتها واستعرض أنشطة جهاز تنمية المشروعات ودوره في دعم هذا القطاع بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة في مصر وأشار إلى أهمية توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لنمو هذا القطاع حيث أوضح عدد من المزايا والتيسيرات التي قدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020 لأصحاب المشروعات.

كما شارك عدد من أصحاب المشروعات من عملاء الجهاز في معرض بباب السوق بالملتقى لعرض منتجاتهم المتميزة.

وعلى هامش الملتقى، بحث نائب الرئيس التنفيذي مع رئيس مكتب التمثيل التجاري بجدة سبل التعاون المشترك وآليات تعزيز ملف الاستثمار والمشروعات الصغيرة لمصر بالمملكة العربية السعودية وكذا تفعيل مشاركة عملاء قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر في عدد من المعارض التي تقام بالمملكة العربية السعودية الفترة القادمة والتي تعد أحد الأدوات الهامة للترويج للمنتجات المصرية.

يذكر أن معرض بيبان استطاع خلال انعقاده في الدورات السابقة خلق بيئة محفزة بالشراكة مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، والذي يعبر عن الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية للدور البارز تجاه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتبلغ عدد الدول المشاركة اكتر من 127 دولة الى جانب 1500 عارض ويتضمن عدد كبير من الاقسام المتعلقة بالشركات الناشئة والتسويق والتجارة الالكترونية وريادة الاعمال وغيرهم من المجالات الداعمة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة