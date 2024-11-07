تهيئة متنزهات أملج البحرية

وعملت بلدية المحافظة على تجهيز الشواطئ والمتنزهات البحرية بجميع الخدمات التي يحتاجها الزائر من خلال خطة شاملة لرفع مستوى الخدمات، حيث شملت تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية وصيانة الحدائق والمتنزهات.
وتبرز ضمن الوجهات بمحافظة أملج شواطئ الدقم والنصبة والحرة، حيث تشهد عادة وعلى مدار العام توافد أعداد كبيرة من الزوار الذين يستمتعون بالأنشطة البحرية المتنوعة والأجواء المعتدلة، مما يعكس مكانة المحافظة كوجهة سياحية متميزة.
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