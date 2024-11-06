فهد الأمنية تستقبل المستجدين

استقبلت كلية الملك فهد الأمنية الطلبة المستجدين الملتحقين بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (54) بعد إعلان قبولهم النهائي. وكانت الكلية قد أنهت استعداداتها لاستقبال الطلبة المستجدين، وإعداد البرامج والأنشطة لتهيئتهم والتأكد من جاهزية الكتائب والميادين والقاعات الدراسية، والأجنحة والمعامل، والخدمات المساندة.



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