بايدن: أكدت لترامب أنني سأوجه إدارتي للعمل مع فريقه لانتقال سلس للسلطة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، "أنني تحدثت إلى (الرئيس الأميركي المنتخب) دونالد ترمب وهنأته على فوزه وأكدت له أنني سأوجه إدارتي للعمل مع فريقه لانتقال سلس للسلطة".

وقال: "نقبل الخيار الذي اتخذته البلاد في هذه الانتخابات"، مضيفا "لا نرى أنفسنا أعداء وإنما مواطنين أميركيين وسنعمل على ضمان انتقال سلمي للسلطة".

وتابع بايدن: "سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة في بلادنا في 20 كانون الثاني المقبل".

وشدد على أن "النظام الانتخابي الأميركي عادل ونثق فيه"، وقال: "سنترك وراءنا أقوى اقتصاد في العالم والنتائج والتغييرات ستؤتي ثمارها".

وأشار إلى "أنني تحدثت إلى كامالا هاريس ويجب أن تكون فخورة بحملتها"، معتبرا "أننا غيرنا الولايات المتحدة للأفضل والطريق أمامنا واضح واقتصادنا قوي والوضع يتغير بسرعة"، وأوضح "أننا خسرنا هذه المعركة والانتكاسات لا يمكن تجنبها ولا يمكن أن نستسلم ويجب أن نبقى منخرطين ونسير للأمام".