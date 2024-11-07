الجيش الإسرائيلي زعم استهداف مقر في صور لعناصر الوحدة الجوية في حزب الله

زعم الجيش الإسرائيلي، بأن "سلاح الجو استهدف مقرا في منطقة صور تابعا لعناصر الوحدة الجوية في حزب الله".

وادعى أيضا استهداف "منصة صاروخية استخدمت لإطلاق القذائف الصاروخية نحو جبل الكرمل، وبنى عسكرية لحزب الله شملت مستودعات أسلحة ومنصات صاروخية ومباني عسكرية".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.