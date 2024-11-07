شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يكشف الأجواء المتوقعة لإجازة الفصل الدراسي الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، الأجواء المتوقعة لإجازة الفصل الدراسي الأول للطلاب للعام 1446 هـ وفقاً لنماج الطقس.

وقال عبدالعزيز الحصيني، أن أجواء الوسطى هي الأفضل من ناحية صفاء الأجواء يليها الشمالية فالشرقية يليها الجنوبية فالغربية.

وأشار إلى أنه يستثنى شرق الغربية والجنوبية رياح من متوسطة لشبه قوية، مضيفًا أن الرياح من الجمعة إلى الاثنين.