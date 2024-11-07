شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: ترامب وفريقه يعدون خطة لاحتجاز وترحيل المهاجرين بشكل جماعي وبنطاق واسع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوىالخميس، 07 نوفمبر 2024 08:41 م
أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن CNN قالت إن الرئيس الأمريكي ترامب وفريقه يعدون خطة لاحتجاز وترحيل المهاجرين بشكل جماعي وبنطاق واسع، واعتقال وترحيل المهاجرين وفقا لسياسة ترامب لن تكون عشوائية وإنما بعد تحقيقات.
وأضافت القناة أن CNN أكدت أن ترامب وفريقه يركزون على سياسات هجرة مغايرة تماما لسياسات بايدن، وترامب وفريقه يضعون الأولوية لترحيل المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز