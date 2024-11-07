شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: ترامب وفريقه يعدون خطة لاحتجاز وترحيل المهاجرين بشكل جماعي وبنطاق واسع والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن CNN قالت إن الرئيس الأمريكي ترامب وفريقه يعدون خطة لاحتجاز وترحيل المهاجرين بشكل جماعي وبنطاق واسع، واعتقال وترحيل المهاجرين وفقا لسياسة ترامب لن تكون عشوائية وإنما بعد تحقيقات.

وأضافت القناة أن CNN أكدت أن ترامب وفريقه يركزون على سياسات هجرة مغايرة تماما لسياسات بايدن، وترامب وفريقه يضعون الأولوية لترحيل المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم.