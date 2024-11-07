شكرا لقرائتكم خبر عن 52 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 52 فلسطينيا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 42 منهم شمالى القطاع، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وطالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الخميس/، الفلسطينيين فى عدة أحياء بمدينة غزة بإخلاء منازلهم قسرا، بهدف توسيع عدوانها.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال طالبت المواطنين الفلسطينيين فى أحياء شمال الشاطئ، والنصر، وعبد الرحمن، والعودة، والكرامة، بإخلائها فورا والانتقال إلى جنوب القطاع.