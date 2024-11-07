وصول طائرة مساعدات اماراتية الى مطار دمشق مخصصة للوافدين من لبنان

وصلت الى مطار دمشق الدولي طائرة مساعدات اماراتية تحمل دفعة من المساعدات المخصصة للوافدين من لبنان، تضمنت 6،9 أطنان من مواد انسانية وللعناية الصحية والشخصية، تسلمتها منظمة الهلال الاحمر العربي السوري، على ان يتم توزيعها على الوافدين من لبنان بالتنسيق مع الهلال الاحمر الاماراتي واللجنة العليا للاغاثة.

يذكر ان مجموع ما قدمته الامارات لاغاثة الوافدين من لبنان الى سوريا الى الان 235 طنا، تم تسليم 30 طنا ضم 5 الاف سلة من الالبسة الشتوية بمختلف المقاسات لتلبي حاجات العائلات المتضررة و5، 195 طنا من السلات الغذائية بما يعادل 11،500 سلة غذائية محملة بأكثر 25 شاحنة كل سلة تكفي أسرة مكونة من 5 أشخاص لمدة شهر".