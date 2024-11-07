شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأرصاد: سنكشف اليوم سبب تساقط البَرَد الكبير في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، على المقاطع المتداولة عن الظاهرة الجوية في حائل.

وأوضح القحطاني أن هذه الظاهرة هي عبارة عن كميات كبيرة من البَرَد، شكّلت طبقة كثيفة على مساحات مختلفة في المنطقة.

وأضاف أن هذه الظاهرة عادة ما تصاحب هطول الأمطار الغزيرة بسبب التبريد العالي في طبقات الجو العليا، وهي من الحالات المتكررة مؤخراً في الطائف، الباحة، خميس مشيط، وبريدة، لافتا إلى أن المركز سيعرض أسباب تكوّن الظاهرة الجوية اليوم .