دبليو تي ايه الختامية: شفيونتيك حاملة اللقب تودّع من دور المجموعات

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : ودّعت البولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب والمصنفة ثانية عالميا، دورة دبليو تي ايه الختامية في كرة المضرب من دور المجموعتين الخميس، وذلك بعد خسارة الأميركية كوكو غوف أمام التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 5 7 و4 6.

ورغم فوز شفيونتيك على الروسية داريا كاساتكينا بسهولة 6 1 و6 0، فقد احتاجت إلى خدمة من غوف المصنفة ثالثة لحجز وصافة المجموعة البرتقالية إلا أن خسارة الاميركية أمام كرايتشيكوفا جعلتها تحتل المركز الثاني، فيما تصدرت التشيكية المجموعة.

وتلعب كرايتشيكوفا المصنفة 13 في نصف النهائي مع الصينية تشينوين جنغ السابعة، فيما تلتقي غوف مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا.

وعلى الرغم من فوزها في مباراتين من ثلاث، أنهت البولندية المرحلة في المركز الثالث.

كانت شفيونتيك قد ودّعت دورة دبليو تي ايه الختامية من المرحلة عينها عام 2021، وخرجت من نصف النهائي بعدها بعام أمام سابالينكا قبل أن تحقق اللقب في العام الماضي.

وهذه أول بطولة تخوضها البولندية التي خسرت صدارة التصنيف العام لصالح سابالنيكا، منذ هزيمتها في ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في بداية أيلول/سبتمبر الماضي.