شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن ستعمل لإنهاء الحرب في غزة ولبنان في المدة المتبقية لها والان مع تفاصيل الخبر

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن ستعمل لإنهاء الحرب في غزة ولبنان في المدة المتبقية لها.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن إدارة بايدن ستعمل على منع انتشار الصراع بالشرق الأوسط، وتعمل من أجل تحسين وصول المساعدات إلى قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وتابع المتحدث أن الوزير بلينكن يعتزم العمل في ما بقي من وقت لتحريك عدد من الملفات.