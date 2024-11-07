شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إجراء اختبار السمع باستخدام سماعات أبل AirPods Pro 2 والان مع تفاصيل الخبر

بفضل نظام التشغيل iOS 18.1 وتحديث البرامج الثابتة لسماعات Apple AirPods Pro 2، يمكن استخدام مجموعة كاملة جديدة من الميزات التى تركز على صحة السمع مع سماعات الأذن اللاسلكية الشهيرة، بما فى ذلك القدرة على استخدامها للحماية النشطة للسمع وكمساعدات سمعية.

لكن إحدى الميزات الجديدة التى أثارت ضجة كبيرة هى أن المستخدمين يمكنهم استخدام AirPods Pro 2s لإجراء اختبار السمع.

وإليك الطريقة:

أولًا، ابحث عن مكان هادئ لإجراء الاختبار، حيث يمكن للضوضاء فى الخلفية أن تؤثر على النتائج، ومن الجيد أيضًا شحن سماعات الأذن بالكامل، وأخيرًا، تأكد من تثبيت أحدث برنامج على جهاز iPhone أو iPad.

الخطوة 1: ضع سماعات الأذن فى أذنيك وتأكد من توصيلها بالجهاز المدعوم.

الخطوة 2: بعد ذلك، افتح تطبيق الإعدادات على جهازك.

الخطوة 3: حدد اسم AirPods Pro 2 الخاص بك بالقرب من الجزء العلوى من الشاشة.

الخطوة 4: اختر إجراء اختبار السمع، ثم حدد البدء.

الخطوة 5: أجب عن الأسئلة التى تظهر على الشاشة، مثل ما إذا كان عمرك أكبر من 18 عامًا، لا تتم مشاركة هذه المعلومات مع Apple ولا تُستخدم إلا لتخصيص الاختبار لك بشكل أفضل، بعد الإجابة عن الأسئلة، حدد " التالي".

الخطوة 6: سيؤكد التطبيق أنك فى غرفة هادئة على الشاشة التالية، اختر التالى.

الخطوة 7: أخيرًا، ستظهر لك رسالة تطلب منك وضع كل سماعة فى الأذن الصحيحة، بمجرد القيام بذلك، حدد " التالي".

الخطوة 8: فى الشاشة التالية، سيُطلب منك ضبط موضع وعمق كل سماعة AirPod حتى تصبح ملائمة تمامًا، حدد " التالي".

الخطوة 9: حدد "بدء الفحص" ليختبر النظام ما إذا كانت سماعات الأذن مثبتة بشكل مريح فى مكانها. خلال هذا الوقت، ستسمع تشغيل الموسيقى.

الخطوة 10: بافتراض أن هناك ملاءمة جيدة، يمكنك المتابعة إلى الاختبار من خلال تحديد " التالي"، وإلا سيُطلب منك إعادة تركيب سماعات AirPods.

الخطوة 11: سترى رسالة تفيد بأن وضع عدم الإزعاج نشط على جهازك أثناء إجراء الاختبار. حدد "التالى.

الخطوة 12: فى الشاشات القليلة التالية، سيُطلب منك قراءة الرسائل المتعلقة بالاختبار. حدد "التالي" فى كل مرة للانتقال إلى الشاشة التالية.

الخطوة 13: اختر "بدء الاختبار" لبدء الاختبار، أثناء الاختبار، سيُطلب منك ما إذا كان بإمكانك سماع سلسلة من الأصوات فى كل أذن بدءًا من الأذن اليسرى، فى كل مرة تسمع فيها صوتًا، اضغط على الدائرة الموجودة على الشاشة.

الخطوة 14: يستغرق الاختبار حوالى 5 دقائق، بعد الانتهاء، سيتم عرض نتائجك على الشاشة، ويتم أيضًا حفظ هذه المعلومات فى تطبيق Health.