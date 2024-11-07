شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 مميزات جديدة يوفرها أندرويد 15.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

منذ إصدار جوجل لأندرويد 15، حرصت الشركة على تقديم ميزات متقدمة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز أمان وخصوصية الأجهزة الذكية، وفيما يلى أبرز 10 مميزات جديدة فى أندرويد 15:

1. تحسين واجهة المستخدم بتصميم ديناميكى

تم إضافة مزايا تصميم ديناميكى أكثر تناغمًا مع ألوان الخلفية، مما يجعل الشاشة تتكيف مع ألوان التطبيق والخلفية المستخدمة، مما يعطى شكلًا عصريًا وراحة بصرية.

2. إمكانيات متقدمة لتعدد المهام

أندرويد 15 يقدم تحسينات على ميزة تقسيم الشاشة، مما يسهل التنقل بين التطبيقات المفتوحة وتحسين وظائف النافذة العائمة لمساعدة المستخدم على إنجاز مهام متعددة بمرونة أكبر.

3. زيادة سرعة الاستجابة والأداء العام

ركزت جوجل على تحسين أداء النظام من خلال تحسين استجابة المعالج وتقليل استهلاك الطاقة، مما يوفر تجربة سلسة للمستخدم ويطيل عمر البطارية.

4. ميزات متطورة للخصوصية والأمان

تم إضافة طبقات حماية جديدة تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر فى بياناتهم الشخصية، بما فى ذلك التحكم في التطبيقات التي تستخدم الموقع والتعامل مع الأذونات بمرونة أكبر.

5. تحسين ميزات الذكاء الاصطناعى

يعتمد أندرويد 15 على الذكاء الاصطناعى لتقديم ميزات مثل تخصيص الإعدادات الذكية وتحسين تجربة المستخدم مع التطبيقات عن طريق تحليل الاستخدام اليومى واقتراح تفضيلات أفضل.

6. وضع الألعاب المحسّن

وضع الألعاب فى أندرويد 15 أصبح أكثر تطورًا، حيث يتيح إعدادات مخصصة لتحسين أداء الألعاب وتقليل استهلاك الطاقة، إلى جانب تقليل الإشعارات المزعجة أثناء اللعب.

7. تحسينات على تطبيق الكاميرا

تم إضافة ميزات جديدة مثل وضع التصوير الليلى المتقدم وتحسينات على تثبيت الفيديو، مما يساعد على التقاط صور عالية الجودة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

8. التوافق مع الأجهزة الذكية الأخرى

يتيح أندرويد 15 ربط أسهل وأسرع مع الأجهزة الذكية الأخرى مثل الساعات الذكية والأجهزة المنزلية، مما يعزز من التكامل في المنزل الذكي والتحكم في الأجهزة من الهاتف بشكل سلس.