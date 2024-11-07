شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن ميزة أمان جديدة Google Play Protect لحمايتك من التطبيقات الضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت شركة جوجل، ميزة أمان جديدة تدعى Google Play Protect، وهى إحدى مزايا الأمان المدمجة لأجهزة Android، حيث تعمل على فحص التطبيقات بحثًا عن مشكلات تتعلق بالسلامة قبل وبعد تنزيلها.

وتساعد هذه الميزة فى حماية هاتفك من التطبيقات الضارة، وفى بعض الأحيان، قد تكون ميزة Play Protect عدوانية بعض الشىء وتمنعك من تنزيل التطبيقات الشرعية التى ليست من متجر Google Play قد يكون هذا مزعجًا إذا كنت تحاول تنزيل تطبيق من مصدر مختلف.

وتعد الطريقة الوحيدة لتنزيل التطبيقات من خارج متجر Play هى تعطيل Play Protect تمامًا، ويمكن أن يؤدى هذا إلى ترك جهازك عُرضة لمخاطر أمنية إذا نسيت تشغيله مرة أخرى، وهو ما يحدث فى أغلب الأحيان، ومع ذلك، بعد فحص الكود فى الإصدار 43.4.23-31 من متجر Play، تم العثور على ميزة جديدة تشير إلى أن جوجل تعمل على حل لهذه المشكلة.

كما ستتيح لك الميزة الجديدة "إيقاف" Play Protect مؤقتًا لمدة يوم واحد، و بعد ذلك، سيتم تشغيله تلقائيًا مرة أخرى، مما سيسمح لك هذا بتنزيل التطبيقات من مصادر أخرى دون الحاجة إلى القلق بشأن نسيان تشغيل Play Protect مرة أخرى

وستظهر ميزة "الإيقاف المؤقت" عند محاولة إيقاف تشغيل Play Protect، وستتضمن أيضًا تحذيرًا بأن طلبات إيقاف تشغيل Play Protect مؤقتًا أو إيقاف تشغيله قد تكون عملية احتيال، وهذا من أجل تذكيرك بضرورة توخي الحذر بشأن الأشخاص الذين تسمح لهم بالوصول إلى جهازك.

ولم تعلن جوجل حتى الان ما إذا كانت هذه الميزة متاحة للجميع، ولكن من المتوقع إصدارها قريبًا.