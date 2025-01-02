شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضيف الميكروفون إلى الماوس الخاص بها Magic Mouse لتحكم أكثر فى الصوت.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف الخبير التقني، مارك جورمان، أن شركة أبل تعمل على نسخة جديدة من Magic Mouse، مع توقعات بأنها ستتضمن "التحكم الصوتي".

وتنوى أبل أن يكون لهذا الإصدار من Magic Mouse عمر طويل، تمامًا مثل سابقه، ومع ذلك، فإن عبارة "التحكم الصوتي" غريبة بعض الشيء، فنحن لا نتحدث عن التحكم في الماوس من خلال الصوت، بل نتحدث عن الوصول إلى ميزات يتم التحكم فيها صوتيًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك مثل Siri من خلال الماوس، وسيظل جهاز الكمبيوتر الخاص بك يقوم بكل العمل، لذا فبدلاً من التحكم الصوتي، قد يكون من الأدق القول إن Magic Mouse الجديد سيحتوي على ميكروفون.

وبناء على ذلك فإذا كنت تريد التحدث إلى ChatGPT على جهاز كمبيوتر سطح المكتب الآن، فستحتاج إلى استخدام الميكروفون من كاميرا ويب أو سماعة رأس أو ميكروفون مستقل لإنجاز المهمة ، من ناحية أخرى، إذا كان الميكروفون مخفيًا في الماوس، فستتمكن دائمًا من الوصول إليه دون الحاجة إلى تشغيل أي شيء آخر ، ومع ذلك، ربما يعني هذا أن Apple يجب أن توسع نفس إمكانية الوصول إلى مستخدمي Magic Touchpad وتضيف ميكروفونًا إليها أيضًا.

وبعيدًا عن الميكروفونات والتحكم الصوتي، يعتقد جورمان أن التركيز الرئيسي سيكون على بيئة العمل والإيماءات ، وإن شكل الماوس الأصلي هو أحد الأشياء الرئيسية التي يكرهها الناس فيه لأنه يتجاهل إلى حد كبير شكل اليد البشرية.

وينطبق نفس الشيء على منفذ الشحن والذي يتم إخفاؤه في الجزء السفلي من الماوس لتجنب الإضرار بالجماليات، وقد ذكر جورمان بالفعل أن شركة Apple تخطط لتغيير هذا الموضع أخيرًا ، ومع ذلك، سيكون من المثير للاهتمام معرفة نوع الحل الذي ستتوصل إليه، بعد كارثة الموضع الأخيرة مع M4 Mac mini وزر الطاقة الخاص به ، فهناك احتمال واضح أن تخطئ Apple في هذا الأمر مرة أخرى.



