شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد طرح Android 16 وأبرز مميزاته.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أنه من المتوقع أن يصل Android 16 كنظام تشغيل (OS) قادم من Google كخليفة لنظام Android 15، الذي ظهر لأول مرة في سبتمبر، وبينما أكدت Google الجدول الزمني لإصدار التحديث، لم يتم الكشف عن التاريخ الدقيق بعد، ومع ذلك، يشير تقرير حديث إلى أنه يمكن إصدار Android 16 للأجهزة فى وقت أقرب بكثير من التحديثات السابقة، حيث يُقال إن صيف العام المقبل هو الفترة الأكثر ترجيحًا لإطلاقه.

تاريخ إصدار Android 16

وفقًا لتقرير Android Headlines، سيتم نقل Android 16 إلى مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP) في 3 يونيو، وكما يُقال إنه سيتوفر كتحديث عبر الهواء (OTA) لأجهزة Google Pixel، والتي عادةً ما تكون الأولى في السوق للحصول على أحدث تحديثات Android، في نفس اليوم.

والجدير بالذكر أن AOSP هو مكان لأكواد المصدر يحتوي على جوهر نظام تشغيل أندرويد، وعندما يصبح الكود المصدر لنظام التشغيل Android 16 متاحًا على هذه المنصة، سيتمكن المطورون من إنشاء متغيرات مخصصة لنظام التشغيل تلبي أجهزتهم الخاصة ونقلها للإصدار.

وأكدت Google بالفعل أنها ستصدر إصدارًا رئيسيًا لنظام أندرويد في الربع الثاني من عام 2025، يليه إصدار ثانوي في الربع الرابع. وهذا على النقيض من نافذة الإطلاق النموذجية في الربع الثالث حيث يتم عادةً طرح أحدث نظام تشغيل أندرويد.

وتقول الشركة إنها تريد إصدار البرنامج للأجهزة المؤهلة بمعدل أسرع وقد اتخذت قرارها "للتوافق بشكل أفضل مع جدول إطلاق الأجهزة".

ميزات Android 16

تشير التقارير السابقة إلى أن Android 16 قد يسمح للمطورين من جهات خارجية بالوصول إلى Rich Ongoing Notifications، وهي النسخة الخاصة بنظام التشغيل من Dynamic Island، فهي تمكنهم من إضافة نص مخصص وألوان خلفية وأيقونات إلى شرائح شريط الحالة. ومع ذلك، يجب دمج قدرتها أولاً داخل التطبيقات قبل أن يتمكن المستخدمون النهائيون من رؤيتها على أجهزتهم.