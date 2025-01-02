كيف تحدث وحيد حامد عن صناعة السينما ؟ وسبب اختيار اسم "الإرهاب والكباب" لأشهر أفلامه

وحيد حامد والنجاح في السينما الواقعية مع عمالقة التمثيل والإخراج

وحيد حامد يتحدث عن صناعة السينما وأهمية كل فرد بتلك الصناعة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 08:48 مساءً - يعد الكاتب والسيناريستواحدًا من أبرز المؤلفين وكُتاب السيناريو فيوالعربية بشكل عام، ونجح خلال مشواره الفني والسينمائي في أن يجمع بين القيمة الفنية والنجاح الجماهيري مما يؤكد على موهبته الحقيقية وبأنه مؤلف صاحب رؤية ووجهة نظر فنية مميزة.خلال مشواره الفني قدم الكاتب وحيد حامد العديد من الأعمال الفنية ما بين الدراما التلفزيونية والإذاعية والمسرح والتي حققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، إلا أن النجاح الأكبر جاء من خلال السينما حيث تميزت أفلامه بالواقعية الشديدة والتي عبرت عن المُجتمع المصري في العديد من المراحل التاريخية المُختلفة.ومن خلال أفكاره وموهبته المميزة نجح الكاتب وحيد حامد في أن يُقدم أفلامه السينمائية بتوقيع كبار المُخرجين الذين تعاون معهم ومن أبرزهم عاطف الطيب، سمير سيف، حسين كمال، شريف عرفة والعديد من المُخرجين.كما كان للكاتب والسيناريست وحيد حامد إسهامًا كبيرًا في تاريخ عمالقة التمثيل من خلال تعاونه معهم في العديد من الأفلام السينمائية والتي حققت لهم نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، ومن أبرزهم نور الشريف، عادل إمام، أحمد زكي، محمود عبد العزيز، نادية الجندي، نبيلة عبيد والعديد من الفنانين.ومن المعروف عن الكاتب والسيناريست وحيد حامد بأنه لم يكن فقط مؤلفًا للأفلام ولكنه كان عاشقًا حقيقيًا للسينما وإتضح ذلك من خلال مُساهمته في إنتاج العديد من الأفلام السينمائية.وخلال لقاء تلفزيوني له مع الإعلامي شريف عامر تحدث الكاتب وحيد حامد عن صناعة السينما قائلًا بأن المشهد السينمائي يتكون من مؤلف، مخرج، ممثل، موسيقى تصويرية، مهندس ديكور، عمال تصوير والعديد من العناصر السينمائية التي تُساهم في صناعة ونجاح الفيلم.كما تحدث عن إختيار إسم فيلم "الإرهاب والكباب" والذي جسد بطولته كل من الفنان عادل إمام والفنان كمال الشيناوي قائلًا بأن فريق العمل بدأ تصوير الفيلم ولم يكن تم الإنتهاء من إختيار إسمه وكانوا في حالة كبيرمن الحيرة، حتى إقترح أحد عمال الإضاءة إسم "الإرهاب والكباب" مؤكدًا بذلك أن صناعة السينما هي عمل جماعي وقال أن من يقول رأي صائب يتبعه الجميع.يُذكر أن الكاتب وحيد حامد قد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 2 يناير عام 2021 عن عمر ناهز الـ 77 عامًا، وعلى الرغم من رحيله إلا أنه مازال حاضرًا في قلوب وذاكرة كل عُشاق السينما بالوطن العربي ما بين الجمهور وصُناع الأفلام.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».