حسن الرداد وإيمي سمير غانم زوجان للمرة الثالثة في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 08:48 مساءً - بدأ الفنانان حسن الرداد وإيمي سمير غانم تصوير مشاهد مسلسلهما الجديد "عقبال عندكم" الذي يخوضا به منافسات موسم دراما رمضان 2025، حيث يعود الثنائي للعمل سوياً في الدراما بعد غياب 7 سنوات وتحديداً منذ تقديمها مسلسل "عزمى وأشجان" عام 2017، وفى نفس الوقت تعود إيمى إلى الدراما بعد غياب 6 سنوات.
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وبعد ذلك تقاسم حسن الرداد وإيمي سمير غانم بطولة مسلسل "عزمي وأشجان" وظهرا زوجان خلال أحداث العمل حيث كونا عصابة للسرقة والنصب للتغلب على الظروف المعيشية الصعبة التي واجهاها، ليأتى مسلسل "عقبال عندكم" ويسجل العمل الثالث الذي يظهر فيه الثنائي كزوجان في الأحداث، هذا بالاضافة إلى تجسيدهما زوجين أيضاً خلال مسرحية "التليفزيون" لتي تم عرضها في موسم الرياض ومهرجان العلمين الجديدة.
حسن الرداد ظهر بعد ذلك كضيف شرف في مسلسل "نيللي وشريهان" الذي قامت ببطولته إيمي وشقيقتها دنيا، وبعد الزواج قدمت إيمي مع حسن مسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018، ثم المسلسل الإذاعي "رأس رجاء وصالح"، وظهرت إيمي كضيفة شرف في فيلم "بلوموندو" مع زوجها، والذي تم عرضه العام الماضي، وأخيراً اجتمع الثنائي في مسرحية "التليفزيون".
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يذكر أن حسن الرداد قدم في موسم دراما رمضان 2024 مسلسل "محارب"، وشارك في بطولته أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، محمود الليثي وآخرون، أما إيمي سمير غانم فتغيب عن الدراما منذ 6 سنوات وتحديداً منذ تقديمها مسلسل "سوبر ميرو" الذي عُرض في رمضان من عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم وحمدي الميرغني، وظهرت فيه دلال عبد العزيز كضيفة شرف.
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حسن الرداد وإيمي سمير غانم زوجان في "عقبال عندكم"يجسد حسن الرداد وإيمى سمير غانم أدوار زوجان خلال أحداث "عقبال عندكم" الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، لتكون المرة الثالثة التي يظهر الثنائي متزوجين في أعمالهما الدرامية، حيث كانت المرة الأولى في مسلسل "حق ميت" الذي قام ببطولته حسن الرداد عام 2015 وشاركت فيه إيمي سمير غانم بظهور خاص بشخصية زوجته التي تم قتلها ويبحث الرداد عن الحصول على حقها.
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يمكنكِ قراءة.. دنيا وإيمي سمير غانم متنافستان للمرة الثانية في موسم واحد.. رمضان 2025
وبعد ذلك تقاسم حسن الرداد وإيمي سمير غانم بطولة مسلسل "عزمي وأشجان" وظهرا زوجان خلال أحداث العمل حيث كونا عصابة للسرقة والنصب للتغلب على الظروف المعيشية الصعبة التي واجهاها، ليأتى مسلسل "عقبال عندكم" ويسجل العمل الثالث الذي يظهر فيه الثنائي كزوجان في الأحداث، هذا بالاضافة إلى تجسيدهما زوجين أيضاً خلال مسرحية "التليفزيون" لتي تم عرضها في موسم الرياض ومهرجان العلمين الجديدة.
أعمال جمعت حسن الرداد وإيمي سمير غانموتعاون الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم في عدد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما والمسرح، وكانت البداية خلال فيلم "زنقة ستات" عام 2015، وفي العام نفسه قدما مسلسل "حق ميت" الذي شاركت فيه إيمي بظهور خاص، ولكن بدور هو محور الأحداث، ثم تعاونا في المسلسل الإذاعي "فرقة سيكا"، وفي عام 2016 اجتمعا مجدداً خلال فيلم "علشان خارجين".
حسن الرداد ظهر بعد ذلك كضيف شرف في مسلسل "نيللي وشريهان" الذي قامت ببطولته إيمي وشقيقتها دنيا، وبعد الزواج قدمت إيمي مع حسن مسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018، ثم المسلسل الإذاعي "رأس رجاء وصالح"، وظهرت إيمي كضيفة شرف في فيلم "بلوموندو" مع زوجها، والذي تم عرضه العام الماضي، وأخيراً اجتمع الثنائي في مسرحية "التليفزيون".
View this post on Instagram
A post shared by Hassan El Raddad (@hassanelraddad)
إقرأي أيضاً.. لحظات رومانسية جمعت حسن الرداد وإيمي سمير غانم تزامناً مع استعدادهما لعمل سينمائي جديد
يذكر أن حسن الرداد قدم في موسم دراما رمضان 2024 مسلسل "محارب"، وشارك في بطولته أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، محمود الليثي وآخرون، أما إيمي سمير غانم فتغيب عن الدراما منذ 6 سنوات وتحديداً منذ تقديمها مسلسل "سوبر ميرو" الذي عُرض في رمضان من عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم وحمدي الميرغني، وظهرت فيه دلال عبد العزيز كضيفة شرف.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».