حسن الرداد وإيمي سمير غانم زوجان للمرة الثالثة في رمضان 2025

حسن الرداد وإيمي سمير غانم زوجان في "عقبال عندكم"

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أعمال جمعت حسن الرداد وإيمي سمير غانم

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 08:48 مساءً - بدأ الفنانانتصوير مشاهد مسلسلهما الجديد "" الذي يخوضا به منافسات، حيث يعود الثنائي للعمل سوياً في الدراما بعد غياب 7 سنوات وتحديداً منذ تقديمها مسلسل "" عام 2017، وفى نفس الوقت تعود إيمى إلى الدراما بعد غياب 6 سنوات.يجسد حسن الرداد وإيمى سمير غانم أدوار زوجان خلال أحداث "" الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، لتكون المرة الثالثة التي يظهر الثنائي متزوجين في أعمالهما الدرامية، حيث كانت المرة الأولى في مسلسل "" الذي قام ببطولتهعام 2015 وشاركت فيهبظهور خاص بشخصية زوجته التي تم قتلها ويبحث الرداد عن الحصول على حقها.يمكنكِ قراءة.. دنيا وإيمي سمير غانم متنافستان للمرة الثانية في موسم واحد.. رمضان 2025وبعد ذلك تقاسمبطولة مسلسل "" وظهرا زوجان خلال أحداث العمل حيث كونا عصابة للسرقة والنصب للتغلب على الظروف المعيشية الصعبة التي واجهاها، ليأتى مسلسل "" ويسجل العمل الثالث الذي يظهر فيه الثنائي كزوجان في الأحداث، هذا بالاضافة إلى تجسيدهما زوجين أيضاً خلال مسرحية "التليفزيون" لتي تم عرضها في موسم الرياض ومهرجان العلمين الجديدة.وتعاون الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم في عدد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما والمسرح، وكانت البداية خلال فيلم "" عام 2015، وفي العام نفسه قدما مسلسل "" الذي شاركت فيه إيمي بظهور خاص، ولكن بدور هو محور الأحداث، ثم تعاونا في المسلسل الإذاعي "فرقة سيكا"، وفي عام 2016 اجتمعا مجدداً خلال فيلم "".ظهر بعد ذلك كضيف شرف في مسلسل "" الذي قامت ببطولته إيمي وشقيقتها دنيا، وبعد الزواج قدمت إيمي مع حسن مسلسل "" عام 2018، ثم المسلسل الإذاعي ""، وظهرت إيمي كضيفة شرف في فيلم "" مع زوجها، والذي تم عرضه العام الماضي، وأخيراً اجتمع الثنائي في مسرحية "".إقرأي أيضاً.. لحظات رومانسية جمعت حسن الرداد وإيمي سمير غانم تزامناً مع استعدادهما لعمل سينمائي جديديذكر أنقدم فيمسلسل ""، وشارك في بطولته أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، محمود الليثي وآخرون، أمافتغيب عن الدراما منذ 6 سنوات وتحديداً منذ تقديمها مسلسل "" الذي عُرض في رمضان من عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم وحمدي الميرغني، وظهرت فيه دلال عبد العزيز كضيفة شرف.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».