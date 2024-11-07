شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق أكبر تحديث لبرنامج Notepad منذ إنشائه عام 1983 والان مع تفاصيل الخبر

تعمل مايكروسوفت على تحسين برنامج نوتباد من خلال إمكانات تحرير النصوص المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يتم تقديم هذه الميزة، المعروفة باسم إعادة الكتابة في المعاينة لمستخدمي Windows Insider، فهو يسمح للمستخدمين "بإعادة صياغة الجمل وضبط النغمة، وتعديل طول المحتوى الخاص بك"، كما هو مذكور في مدونة Windows Insider، حيث يمثل هذا التحديث تطورًا كبيرًا لبرنامج نوت باد، الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 1983.

لاستخدام ميزة إعادة الكتابة، يمكن لمستخدمي Windows Insider تمييز النص المطلوب في برنامج "المفكرة"، والنقر عليه بزر الماوس الأيمن، وتحديد "إعادة الكتابة"، سيظهر بعد ذلك مربع حوار يعرض خيارات لتغيير طول النص أو نمطه.

كما يمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة إصدارات مُعاد كتابتها لتحل محل محتواها الأصلي، تتطلب هذه الميزة تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت حيث أنها تعمل من خلال خدمة قائمة على السحابة تحتاج إلى المصادقة.

أدوات تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي في برنامج الرسام

بالإضافة إلى إمكانيات برنامج Notepad الجديدة، تقوم Microsoft أيضًا باختبار أدوات تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي في برنامج Paint.

وتمت معاينة هذه الأدوات الشهر الماضي وهي متاحة الآن للمطلعين لتجربتها. تتيح ميزة التعبئة التوليدية للمستخدمين إضافة عناصر إلى الصورة بناءً على المطالبة، بينما يمكن للمسح التوليدي إزالة أجزاء من الصورة ومزج المساحة المتبقية بسلاسة.

ستكون أداة Geneative fill متاحة في البداية للمختبرين الذين يستخدمون أجهزة كمبيوتر Copilot Plus.

ومع ذلك، سيكون برنامج Geneative Erase متاحًا لجميع مستخدمي Windows 11 Insider.

وتهدف هذه الميزات إلى توفير المزيد من المرونة الإبداعية عند تحرير الصور داخل برنامج الرسام.

التوفر والمتطلبات

يتم حاليًا طرح ميزة إعادة الكتابة للمعاينة على نظام التشغيل ويندوز 11 عبر العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا وإيطاليا وألمانيا.

من المهم للمستخدمين ملاحظة أنه يجب عليهم تسجيل الدخول إلى حسابات Microsoft الخاصة بهم للوصول إلى هذه الوظيفة نظرًا لاعتمادها على الخدمات السحابية.

في شهر يوليو، قامت مايكروسوفت بتحسين برنامج Notepad عن طريق إضافة ميزات التدقيق الإملائي والتصحيح التلقائي.

تعد هذه التحديثات جزءًا من جهود مايكروسوفت المستمرة لتحسين تجربة المستخدم من خلال دمج التقنيات المتقدمة في عروض البرامج الخاصة بها.

وفقًا لمايكروسوفت، "سيتم طرح أداة Geneative fill مبدئيًا للمختبرين باستخدام أجهزة كمبيوتر Copilot Plus".

وفي الوقت نفسه، سيتمكن جميع المطلعين على نظام التشغيل Windows 11 من الوصول إلى Geneative Erase.

تعكس هذه التطورات التزام مايكروسوفت بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي للحصول على حلول برمجية أكثر سهولة وكفاءة.



