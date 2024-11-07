بعد "ولاد رزق 3" .. طارق العريان يعلن عن فيلم جديد مع عمرو يوسف

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المخرج المصري طارق العريان عن تحضير فيلم جديد بطولة الممثل عمرو يوسف، حيث لا يزال العمل في مرحلة الكتابة، وسبق للعريان وعمرو يوسف التعاون في سلسلة أفلام "ولاد رزق" وأيضا في حكاية "الناحية التانية" من مسلسل "نمرة اتنين".
حقق فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية" إيرادات قياسية تتجاوز 260 مليون جنيه مصري، ويضم طاقم العمل أحمد عز وآسر ياسين ومحمد ممدوح وغيرهم. في الوقت نفسه.
يواصل عمرو يوسف تصوير فيلمه الجديد "درويش" مع دينا الشربيني، والذي يشهد تعاونًا جديدًا بينهما بعد نجاحات سابقة.
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