ميرنا وليد - بيروت - ما زالت الملكة إليزابيث الثانية تحظى بالاهتمام حول العالم على الرغم من رحيلها، وقد عرضت قطعة من كعكة زفافها على الأمير فيليب التي صنعت قبل 77 عامًا، في مزاد علني بسعر 650 دولاراً إلا ان المفاجــأة كانت انها بيعت بأكثر من سعرها بأربعة أضعاف أي بما يقارب الـ 2800 دولار أميركي وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC،

و عثر على قطعة من كعكة الفاكهة في حقيبة سفر أسفل سرير وقال جيمس جرينتر من دار نزادات "ريمان دانسي": "إنها اكتشاف مهم حقًا"

وأضاف موقع BBC أن مزايدًا من الصين فاز بقطعة الكعكة "النادرة جدًا" من خلال شرائها عبر الهاتف.

كانت هذه تفاصيل خبر بيع مقتنى نادر من زفاف الملكة إليزابيث بهذا السعر-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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