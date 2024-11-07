إلهام شاهين تتولى رئاسة الدورة الرابعة للمهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة المصرية إلهام شاهين عن سعادتها بتوليها رئاسة الدورة الرابعة للمهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون، وكتبت عبر حسابها : "تحت شعار 'نيويورك تتكلم عربي'، تُقام الدورة الرابعة للمهرجان المصري الأمريكي، وأنا فخورة برئاسة هذه الدورة التي أتمنى أن تكون الأهم والأقوى.

الدورة مهداة إلى النجم المصري الكبير محمود حميدة، الذي سيكرم في الافتتاح. ألف مبروك تكريمه المستحق. كما يشارك في المهرجان ضيوف الشرف: النجمة ليلى علوي، والنجمة لبلبة، والفنان الكوميدي هشام ماجد، الذي يشارك بفيلمه في المسابقة الرسمية، والفنان أمير شاهين، والمخرج الكبير هاني لاشين الذي يشارك في لجنة التحكيم. شكراً لكل هؤلاء الحاضرين لتكون هذه الدورة مميزة. أتمنى للجمهور من الجاليات المصرية والعربية أن يستمتعوا بالأفلام، وأتمنى التوفيق لصناعها. تحيا مصر وأمتنا العربية، وأهلاً بالجاليات المصرية والعربية في أمريكا، نلتقي كل عام في هذا المهرجان."