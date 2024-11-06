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ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة المصرية أسماء جلال جمهورها بحذف حسابها على إنستغرام، بعد إنتشار صورة قديمة لها بالحجاب من عام 2015، وتم تسريبها، إذ ظهرت فيها أسماء جلال ضمن مجموعة من الشباب والشابات، من معجبي الممثلة المصرية أمينة خليل، إذ كانت مشهورة وقتها، وحرص بعض الحاضرين على التقاط صورة تذكارية معها، وكانت أسماء حينها ترتدي الحجاب.
جاءت هذه الخطوة بعد تعرضها لتعليقات مزعجة عقب تداول الصورة على مواقع التواصل، ما دفع أمينة خليل إلى حذفها من حسابها احتراماً لخصوصية صديقتها، بعد أن أعادت نشرها.
تزامن ذلك مع جدل حول إطلالة أسماء في فيلمها الجديد "الفستان الأبيض"، الذي أثار ردود فعل متباينة، أكدت أسماء أنها تتقبل الانتقادات بصدر رحب.
كانت هذه تفاصيل خبر أسماء جلال تقوم بحذف حسابها .. فما علاقة أمينة خليل ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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