الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون ترامب بفوزه في الانتخابات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى دونالد ترامب، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في منشور على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ دونالد ترامب، ونائبه جيمس ديفيد فانس، بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، متمنياً لهما التوفيق في خدمة الشعب الأميركي الصديق».

وأضاف سموّه: «على مدى أكثر من خمسة عقود، ترتبط دولة الإمارات والولايات المتحدة بعلاقات استراتيجية وثيقة، وشراكة تنموية متطورة، محورها اقتصاد المستقبل، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة خلال الفترة المقبلة لمصلحة بلدينا وشعبينا».

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتَي تهنئة مماثلتين إلى دونالد ترامب.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نهنئ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على فوزه بالانتخابات الرئاسية، ونتطلع في دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون والعمل معاً لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، بما يخدم تطلعات شعوبنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأماناً».

وقال سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في منشور على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ دونالد ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس، بمناسبة الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وأتمنى لهما التوفيق والنجاح في المرحلة القادمة، ونتطلع إلى تعزيز العلاقات الإماراتية الأميركية وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين».