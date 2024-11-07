شكرا لقرائتكم خبر عن هاريس تقر بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال اتصال مع ترامب والان نبدء بالتفاصيل

خطاب الهزيمة

الدمام - شريف احمد - أقرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في مكالمة هاتفية مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.وهنأت هاريس في المكالمة الهاتفية الرئيس المنتخب على فوزه في الانتخابات وتحدثت عن أهمية تسليم السلطة سلميا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" وصحيفتا "وول ستريت جورنال" و "نيويورك تايمز" نقلا عن فريقها.ومن المقرر أن تخاطب هاريس أنصارها علنا في الساعة الرابعة مساء للمرة الأولى بعد هزيمتها المدوية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الثلاثاء.وضمن ترامب الفوز بعد تفوقه في الولايات المتأرجحة: نورث كارولينا وجورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، كما أشارت التوقعات أيضا إلى فوز ترامب في ولاية ميشيجان في وقت لاحق.