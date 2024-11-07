شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان.. مقتل 4 مهاجرين أجبرهم مهرب على النزول في البحر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتشلت السلطات اليونانية جثث 4 أشخاص من البحر قبالة ساحل جزيرة رودس شرقي بحر إيجه، بينما عُثر على 25 شخصًا آخرين على قيد الحياة على البر بعد أن أجبر مهرب مهاجرين الركاب على النزول من على متن السفينة في أثناء نقلهم من تركيا إلى اليونان، حسبما أعلن خفر السواحل يوم الأربعاء.

وأفاد خفر السواحل بانتشال جثث 3 رجال وامرأة بالقرب من الساحل على الطرف الجنوبي من جزيرة رودس في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

كما عثروا على المجموعة المؤلفة من 25 ناجيًا على البر ، وحددت الشرطة في البداية مكان مجموعة من 11 شخصًا بعد منتصف الليل بقليل، وعثرت على البقية بعد ذلك. زورق سريع وقال الناجون للسلطات إنهم كانوا مسافرين إلى الجزيرة اليونانية من الساحل التركي القريب على متن زورق سريع، عندما أجبرهم المهرب الذي كان يقود الزورق على النزول في المياه قبل أن يغادر منطلقًا بالزورق، وفقًا لخفر السواحل.

وألغيت عملية البحث والإنقاذ في المنطقة بعد ظهر الأربعاء بمجرد أن تأكدت السلطات من الناجين من عدم وجود أشخاص آخرين في عداد المفقودين.