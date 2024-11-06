ميرنا وليد - بيروت - دخلت فرقة MANDALAB على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent بالزي الأبيض ليقدموا عرض راقص تشكيلي رائع قدموا من خلاله رسالتهم
و حظيت الفرقة بإعجاب الجمهور و لجنة التحكيم التي عبرت بكل فرحة عن حبهم لما رأوه.
و عند التصويت قامت نجوى بمفاجأة الفرقة بالـ buzz الذهبي، لتعم الفرحة بين أعضائهان و تقوم نجوى بالإنضمام إليهم على المسرح وسط الدموع و السعادة.
و كان قد فاجأ المشتركان سارة و سليم الجمهور بقصتهما بعد أن تعرفا على بعضهما بسبب برنامج Arabs Got Talent، حيث إجتمع الإثناء لكي يشكلا فرقة فن تشكيلي و يسردا قصتهما على شكل عرض رائع.
و فور صعوضهما على خشبة المسرح، أبهر لجنة التحكيم و الجمهور من هلال عرض خيالي على غيقاع موسيقى هادئة مليئة بالمشاعر، ليكسبا إعجاب الجميع من خلال الإحساس الرائع الذس قدماه .
و بعد العرض عبر كل من أفراد لجنة التحكيم عن إعجابهم بما رأوه، لتصعد نجوى كرم على المسرح و تهنئهما متمنيةً لهما أن تبقى هذه العلاقة القوية، و بذلك يفوز هذا الثنائي و يتاهل إلى المرحلة القادمة من البرنامج.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عرض خيالي و رسالة مميزة.. نجوى كرم تمنح الـ buzz الذهبي لهذا المشترك في Arabs Got Talent لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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