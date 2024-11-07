شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Godzilla Minus One يحقق 116مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Godzilla Minus One إيرادات وصلت إلى 116 مليون و400 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و4 دقائق، بعدما أعيد طرح العمل في مجموعة من دور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت إيرادات العمل بين 56 مليونا و961 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 59 مليونا و438 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

كما يعتقد المخرج الياباني تاكاشي يامازاكي أن فيلمه Godzilla Minus One ليس "بالضرورة ردًا مباشرًا" على فيلم Oppenheimer لـ كريستوفر نولان، ولكن من الممكن أن يعتقد من شاهدوه ذلك خاصة أن فيلم يامازامى يحتوى على الأسلحة النووية التي دمرت أمته خلال الحرب، ويدور فيلم Oppenheimer بشكل واضح على جيه روبرت أوبنهايمر حيث أنه مخترع وأب القنبلة الذرية.

وأوضح يامازاكي أن فيلمه يقارن بيامازاكي لأنهم يشيرون إلى مواضيع مماثلة، ومن دون أدنى شك، كان الجوهر الموضوعي القوي الذي يشبه خلفية كلا الفيلمين اللذين تم إصدارهما في نفس العام بمثابة قواسم مشتركة.

نشأ يامازاكي مع القصة المروعة للتاريخ المدمر للحرب العالمية الثانية، وبالتالى أعاد المخرج تصور وحش الفيلم الشهير جودزيلا في خلفية الحرب، حيث يظهر جودزيلا غارق في إشعاع القنابل النووية في أعقاب الحريق والغبار.